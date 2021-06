De Jeff Strasser ass neien Trainer op der Jeunesse. Déi Nouvelle koum an der Lëtzebuerger Futtballwelt dach schonn iwwerraschend.

Schliisslech war de fréiere Profi vun ënnert anerem Gladbach ronn 10 Joer beim grousse Rival, der Fola, op der Trainerbänk.

Jeff Strasser Trainer op der Jeunesse / Rep. Franky Hippert

No senger Statioun um Escher Gaalgebierg an zwee Championstitele mat der Fola war et d'lescht Saison e kuerzen Intermezzo um Holleschbierg beim Swift Hesper. An der neier Saison sëtzt de Jeff Strasser also elo op der Grenz op der Trainerbänk:

"D'Jeunesse huet decidéiert, mat hirem Trainer déi Zesummenaarbecht ze beendegen. Deen ass elo neien Trainer op Zypern. Si hunn decidéiert, der Jeunesse en neien Impuls ze ginn."

Effektiv stoung de Rekordchampion no 30 Spilldeeg an der BGL Ligue just op der 8. Plaz an der Tabell. De 46 Joer ale Strasser soll elo d'Schëff vum Rekordchampion emol nees op d'europäesch Plaze bréngen:

"Et ass drëms gaangen, en état des lieux ze maachen, wéi de Kader ausgesäit. Et ass e Prozess dee leeft, fir ze kucken, wéi een de Kader muss hunn, fir nees no vir ze kommen."

Vill Supporter stelle sech natierlech d'Fro, wéi dat geet, wann een esou laang beim Äerzrival engagéiert war, fir da bei de grousse Konkurrent ze goen:

"Et ass eng besonnesch Situatioun, mä no der Saison 19 ass de Kontrakt bei der Fola ausgelaf, dee mer aus ënnerschiddlechen Grënn net verlängert hunn. Duerno koum nach eng Experienz bei Hesper. An elo zanter e puer Méint ouni Trainerjob, an deementspriechend ass et net en direkte Wiessel vun deem engen Escher Veräin bei deen aneren. Vergaangenheet ass Vergaangenheet."

De Jeff Strasser ass sech awer bewosst, datt d'Konkurrenz fir déi europäesch Plaze grouss ass. An datt eng Ekipp forméieren och net vun haut op muer geet. Am Futtball weess een awer, datt déi Responsabel léiwer schonn haut d'Resultater hunn, wéi muer.