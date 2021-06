De Lëtzebuerger Geschäftsmann huet en Accord mat den Investissementsfonge King Street an Fortress fonnt, fir de Veräin ze iwwerhuelen.

De Gérard Lopez gëtt am Prinzip neie Proprietär vum Futtball Club Girondins Bordeaux. De Lëtzebuerger Geschäftsmann huet en Accord mat den Investissementsfonge King Street an Fortress fonnt, fir de Veräin aus der ieweschter Divisioun a Frankräich ze iwwerhuelen. Domat brauch Bordeaux keng Faillite ze erklären.

Lo muss de fréiere President vu Lille just nach d'Garantië vu 4,9 Milliounen Euro d'Joer hannerleeën, an den OK vun der DNCG, der nationaler Direktioun vun der Gestiounskontroll am franséische Futtball, kréien. Bordeaux hat d'lescht Saison op der 12. Plaz an der Tabell an der Ligue 1 ofgeschloss.