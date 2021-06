Am Grupp E kënne sech d'Spuenier ganz kloer géint d'Slowakei duerchsetzen, Schwede gewënnt géint Polen. Domadder komme Spuenien a Schwede weider.

Grupp E

Slowakei - Spuenien 0:5



Obwuel Spuenien en Eelefmeter verschoss huet, ass d'Ekipp an der éischter Hallschent awer net aus dem Konzept geroden. No engem Selbstgol vum slowakesche Goalkeeper Dubravka sinn d'Spuenier verdéngt a Féierung gaangen. An der Nospillzäit huet dunn de Laporte mat engem prezis placéierte Kappball fir den 2:0 gesuergt. No der Paus ass et dunn nach méi kloer Richtung Victoire vu Spuenien gaangen. Ganzer 3 Mol hunn d'Spuenier nach getraff an der Slowakei keng Chance méi gelooss. Um Schluss gewënnt Spuenien ganz kloer géint d'Slowaken, déi dann och net weider an d'Aachtelsfinalle kommen.

Schweden - Polen 3:2



Polen war iwwert déi 1. Hallschent vum Match gekuckt déi Ekipp, déi méi Ballbesëtz a méi Golschëss a Corneren hat. Och d'Passspill bei de Pole war kloer besser. Ma Schweden huet awer dofir eng besser Statistik am Zweekampf gehat an virun allem fréi de Gol markéiert. Domadder ass et dann 1:0 fir Schweden an d'Paus gaangen. Anescht awer wéi am Match Slowakei géint Spuenien war et hei bis zum Schluss spannend. Polen huet onbedéngt eng Victoire gebraucht fir weiderzekommen an ass no engem 2:0 direkt no der Paus bis op 2:2 un d'Schweden erukomm. Ma an de leschte Minutten ass Schweden awer dunn nach gelongen, den 3:2 ze markéieren an domadder Polen aus dem Turnéier ze geheien.

