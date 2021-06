E Freideg geet et fir déi zwou Lëtzebuergerinnen da schonns nees virun, da kämpfe si ëm eng Plaz an der Aachtelsfinall.

Weider trieden d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte och zesummen am Dubbel un. Do spille si e Freideg an der Aachtelsfinall géint déi ungaresch Koppel Pergel/Imre.

Bei den Häre war et iwwerdeems den Out fir de Luka Mladenovic, dee mat 0:4 géint de Robert Gardos verluer huet.