Um Freideg de Moie gouf de Spillplang fir d'Bundesliga-Saison 2021/22 verëffentlecht. Den 1. Match ass den 13. August.

Hei kritt den aktuelle Champion et Auswäerts mat Borussia Mönchengladbach ze dinn. Béid Veräiner hu jo mam Julian Nagelsmann (Bayern) an dem Adi Hütter (Gladbach) en neien Trainer.

Samschdes sinn et dann ënnert anerem d'Matcher Dortmund géint Eintracht Frankfurt, an Mainz mam Leandro Barreiro géint RB Leipzeg.

Den Duell tëscht Dortmund a Bayern ass um 14. Spilldag.

De leschte Spilldag ass dann den 14. Mee mat ënnert anerem de Partien BVB géint Hertha Berlin, a Wolfsburg géint den FC Bayern.

PDF: De komplette Spillplang vun der 1. Bundesliga

Déi 2. Bundesliga fänkt iwwerdeem schonn den 23. Juli un. Den Nord-Derby tëscht Werder Bremen an dem Hamburger SV ass um 7. Spilldag, deen tëscht dem 17. an 19. September gespillt gëtt.

PDF: De komplette Spillplang vun der 2. Bundesliga