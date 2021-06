No enger staarker Leeschtung konnt sech Dänemark no 2 Goler vum Dolberg an engem Gol vum Maehle a vum Braithwaite mat 4:0 géint Wales duerchsetzen.

Um Samschdeg war den Optakt vun den Aachtelsfinalle vun der Europameeschterschaft.

Am éischte Match koum et zu Amsterdam zum Match tëscht Wales an Dänemark. Hei gouf et eng 4:0-Victoire fir d'Dänemark, déi soumat an der Véierelsfinall stinn. Um Enn waren et 2 Goler vum Kasper Dolberg an der 27. respektiv 48. Minutt, ee Gol vum Maehle an der 88. Spillminutt an ee Gol vum Braithwaite an der Nospillzäit déi de Match entscheet hunn.

D'Resuméë vun de Matcher

Wales - Dänemark

0:1 Dolberg (27'), 0:2 Dolberg (48'), 0:3 Maehle (88'), 0:4 Braithwaite (90'+6)

Beim Match tëscht Dänemark a Wales treffe jeeweils zwee Tabellenzweet aus der Gruppephas openeen. Wärend Dänemark nom Schock aus dem éischte Match an dem schwéiere Schicksal vum Christian Eriksen mat 3 Punkten duerch dat besser Golverhältnis weiderkoum, konnt Wales sech mat 4 Punkten och duerch d'Golverhältnis géint d'Schwäiz duerchsetzen a sech déi 2. Plaz sécheren.

No enger ausgeglachener Ufanksphas waren et duerno d'Dänen, déi de Match liicht op hir Säit zéie konnten. An der 27. Minutt konnte si sech dann och fir hir Beméiunge belounen. De Maehle hat den Damsgaard fonnt, dee sech duerchsetze konnt. Dësen hat den Dolberg fonnt, deen de Ball mat engem stramme Schoss an de Filet setze konnt. Hei hat de Ward am Gol vu Wales keng Chance. De Gol gouf nach eng Kéier op Abseits iwwerpréift, ma um Enn war awer alles richteg. No der Féierung wollt Dänemark séier noleeën. Nëmme 4 Minutte méi spéit hat den Dolberg op en Neits d'Geleeënheet, ma hei konnt de Ward de Ball mat engem gudde Reflex aus dem Eck krazen.

Kuerz nom Téi konnt Dänemark erhéijen. De Braithwaite hat de Ball an de Strofraum ginn, wou de Williams net richteg kläre konnt, a sou konnt de Dolberg säin zweete Gol vum Owend markéieren. Duerno hunn d'Dänen net vill zougelooss, an an der 66. Minutt hat Wales nach Chance, datt et beim 0:2 blouf, dëst well dem Jensen säi Schoss just widder de Potto goung. An de leschte Minutte war et de Maehle, deen de Ball an der 88. Minutt an de Gol setze konnt, éiert de Braithwaite an der Nospillzäit fir de Schlusspunkt suerge konnt. Iwwerdeems krut de Wilson nach déi rout Kaart, dëst no engem Feeler um Maehle.

Domat steet Dänemark verdéngt an der Véierelsfinall vun der Europameeschterschaft.

Italien - Éisträich

21:00 Auer

