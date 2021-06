No enger staarker Leeschtung ka sech Tschechien géint de Favorit aus Holland mat 2:0 duerchsetzen a steet an der 1/4-Finall.

Um Sonndeg war d'Suite vun den Aachtelsfinallen. Um éischte Match vum Owend ass Holland zu Budapest op Tschechien getraff. Holland huet als grousse Favorit gegëllt mee Tschechien huet et den Hollänner schwéier gemaach a kënne sech iwwerraschend mat 2:0 duerchsetzen duerch Goler vum Holes a vum Schick.

Um 21h00 treffen am zweete Match Portugal an d'Belsch openeen.

D'Resuméë vun de Matcher

Holland - Tschechien 0:2

0:1 Holes (68.'), 0:2 Schick (80.')

Vun Ufank un huet Holland den Toun uginn an hunn Drock op déi tschechesch Defense gemaach. Mat der Zäit ass Tschechien awer ëmmer besser an de Match komm a konnte sech och excellent Chancen erausspillen. Déi bescht Chance am Match hat dann och Tschechien an der 38. Minutt wéi de Barak aus kuerzer Distanz an de Gol wollt schéissen mee den De Ligt koum nach sou just mat der Foussspëtzt un de Ball.

No der Paus huet Holland e schwéiere Réckschlag misse verkraaften. Als leschte Mann huet den De Ligt de Ball mat der Hand gespillt an huet soumat verhënnert dat de Schick fräi op de Gol konnt lafen. An der 68. Minutt dann den nächste Schock fir Holland wéi Tschechien duerch den Holes a Féierung konnt goen an dat war och net onverdéngt wëll Tschechien war op Aenhéicht mat den Hollänner. An der 80. Minutt huet de Schick da fir déi endgülteg Decisioun gesuergt wéi den Holes de Ball zeréck op de Schick geluecht huet an deen huet de Ball fir säi 4. Gol an dësem Turnéier an de kuerzen Eck geschoss.

Belsch - Portugal 21h00