Un de Keelesport war an de leschten 6 Méint kaum ze denken, well d'Federatioun huet wéinst der Pandemie alles missen stoppen.

Et goufen keng Championnatsmatcher gespillt an den Training war nëmmen ënner strenge Restriktioune méiglech. Einfach war dat net. Dat weess och den Tom Hoffmann an deen huet dann och e Kaderspiller, no 6 Méint Paus, op en Training begleet.

De Chris Fuchs péckt no enger gefillten Éiwegkeet emol nees säin Sportskuerf fir op en Kadertraining. Wéinst de sanitäre Restriktioune war et onméiglech, en normalen Ekippentraining ze organiséieren. Duerch déi néi Mesuren ass dat awer elo nees méiglech an d'Virfreed, fir Matspiller no esou enger laanger Zäit nees erëm ze gesinn, war grouss.

„Ech freeë mech natierlech och, d'Leit erëm ze gesinn. Et war jo elo eng laang Zäit wéinst Corona, wou mir net dierften trainéieren. Mir hunn elo aner Gesetzer an dowéinst sinn ech gespaant, wéi den Training elo wäert oflafen. Virun e puer Méint konnte mir nëmmen zu 2 am Plaz zu 4 op der Bunn stoen. Et hunn och net dierfen ze vill Leit op den Training kommen. An der Zäit hu mir eis zu e puer getraff an dunn zesummen trainéiert, mä dat konnt een och net méi maachen, well jiddwereen nëmmen eng begrenzten Zäit huet dierfen do sinn.“

Déi Zäite sinn awer, fir den Moment emol eriwwer, an et goung dunn endlech op den Training.

30 Minutten méi spéit ass de Chris Fuchs ukomm. Zu Schlënnermanescht am Keelenzenter Langertz. Mä de Spiller vum SK Gilzem huet sech nach e bësse misse gedëllegen, well Bunnen all besat waren.

Kuerz drop war et awer esouwäit, mä fir d’Éischt ginn d'Klatzen desinfizéiert, dat schreift d'Keelefederatioun esou vir. An du goung et endlech lass an déi éischt Klatze goufen dorower gehäit.

Wat Keelefederatioun ugeet, war et fir si keen groussen Opwand, esou ee Kadertraining spontan op Been ze stellen.

„Ech muss soen, et war wierklech net schwéier, d‘Spiller ze motivéieren, fir op den Training ze kommen. Si hunn drop gewaart. Eis Sportaart wéi och aner Kaffessportarten wéi den Darts oder Kicker hunn ënnert den Restriktioune gelidden an dowéinst ass et natierlech eng Freed, dass mir Leit erëm kënnen esou motivéieren en vue och vun der WM nächst Joer, déi zu Péiteng ass“ sot de Sacha André, President vun der technescher Kommissioun Sport

An do wäert de Chris Fuchs och matspillen, deen an der Tëschenzäit schonn zwou vu véier Bunne gespillt huet. Et gouf ugeschwat, datt d'Keelespiller hunn eng komplizéiert Zäit hanner sech hunn. Déi meeschte Bunnen am Land ënnerleien nämlech dem HORECA-Secteur. A wann déi d'Dieren zouspären, ass och de Keelesport net méiglech. Dorunner versicht Federatioun awer eppes ze änneren.

„Mir mussen mam Sportsministère kucken, dass mir déi Anlag zu Schlënnermanescht als zweeten Keelencenter umellen, fir aus dem HORECA-Secteur erauskommen, dass mir awer trainéieren an eis Matcher spillen kënnen, natierlech am Respekt vun de Mesuren, déi dee Moment en place wieren.“ esou de Berto Bargagna, President vun der Keelefederatioun.

De Chris Fuchs war no enger knapper Stonn op senger leschter Bunn. Um Enn sinn 830 Keelen erausgesprongen an mat der Zuel war hie méi wéi zefridden war.

„Wann ech bedenken, dass ech virun 8 Méint hei 880 gespillt sinn, da sinn ech no 6 Méint Paus eigentlech mat 830 zefridden. Am Ufank um éischten Training ass Konzentratioun nach net do, d’Muskele spillen nach net mat, mee ech freeë mech op de Muskelkater.“

Deen hëlt hien no esou enger laanger Zäit och gären a kaf. Mä bis seng Saison ugeet, ass deen awer nees fort. Den 4. September steet nämlech fir de Chris Fuchs a säin Veräin SK Gilzem an der 2. Bundesliga deen éischte Spilldag um Programm.