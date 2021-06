De Lëtzebuerger Bouschéisser Jeff Henckels ass op den Olympesche Summerspiller zu Tokio dobäi.

Lëtzebuerg krut am Bouschéissen nämlech eng Quoteplaz, nodeems eng aner Natioun hir net genotzt huet.

De Jeff Henckels ass den Ament Nummer 33 an der Weltranglëscht an et ass seng drëtt Participatioun bei Olympia.