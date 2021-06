No engem geckege Match mat ville Goler ka sech Spuenien no Verlängerung mat 5:3 géint Kroatien duerchsetzen.

Am éischte Match vum Owend ass de Favorit aus Spuenien op Kroatien getraff. Nodeems Spuenien no engem Aussetzer vum Unai Simon fréi a Réckstand geroden ass, konnten se de Match duerch Goler vum Sarabia, Azpilicueta a Ferran Torres dréinen. Mee Kroatien hat sech ni opginn an an der Schlussphase konnten se duerch 2 Goler tatsächlech nach op 3:3 ausgläichen. An der Verlängerung huet Spuenien mat 2 Goler an 3 Minutten alles kloer gemaach a steet verdéngt an der Véierelsfinall. Do treffen se op de Gewënner vum Match Frankräich géint Schwäiz.

D'Resuméë vun de Matcher

Kroatien - Spuenien 3:5

1:0 Unai Simon (20.', Eegegol), 1:1 Sarabia (38.'), 1:2 Azpilicueta (57.'), 1:3 Ferran Torres (77.'), 2:3 Orsic (85.'), 3:3 Pasalic (90.+2.'), 3:4 Morata (100.'), 3:5 Oyarzabal (103.')

Spuenien ass gutt an de Match gestart an hat an den éischten 20 Minutten zwou ganz grouss Chancen. Eemol ass de Koke an der 16. Minutt um Livakovic hänke bliwwen an nëmmen 3 Minutte méi spéit war et de Morata deen aus kuerzer Distanz op de Gol gekäppt huet mee de Vida konnt de Ball blocken. An der 20. Minutt konnt Kroatien dann awer duerch e grave Feeler vum Unai Simon a Féierung goen. De Pedri wollt de Ball aus dem Mëttelfeld op säi Golkipper zeréck spillen, mee deem ass de Ball iwwert de Fouss gerutscht a soumat hannert em an de Gol gerullt. Spuenien war kuerz geschockt mee sinn an de Minutten dono ëmmer méi staark ginn. An der 38. Minutt konnten se dann och duerch de Sarabia ausgläichen.

No der Paus war Spuenien déi spillbestëmmend Ekipp sou dat et hinnen an der 57. Minutt gelongen ass a Féierung ze goen. Vu lénks huet de Ferran Torres an d'Mëtt geflankt an do war et den Azpilicueta dee säin éischte Gol an der Nationalekipp schéisse konnt. Nodeems Kroatien kuerz Drock gemaach huet an eng gutt Chance duerch de Vlasic hat, konnt Spuenien an der 77. Minutt duerch de Ferran Torres op 3:1 erhéijen. An der 85. Minutt ass et de Kroaten awer nach gelongen aus dem Gewulls eraus den 2:3 duerch den Orsic ze schéissen. An der 92. Minutt ass et hinnen dann nach tatsächlech gelongen duerch de Pasalic den 3:3 ze schéissen an et ass an d'Verlängerung gaangen.

An der Verlängerung huet Kroatien direkt Drock op de 4:3 gemaach an haten eng riseg Chance mee an der 100. Minutt huet Spuenien seng éischt grouss Chance duerch de Morata direkt genotzt an ass nees a Féierung gaangen. Nëmmen 3 Minutte méi spéit huet den Oyarzabal op 5:3 erhéicht an huet domadder alles kloer gemaach.

Frankräich - Schwäiz (21h)

