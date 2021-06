En Donneschdeg trëtt och ee Règlement Grand-Ducal a Kraaft, an deem d'Reform vun der ENEPS ëmgesat gëtt.

Am Sport sollen och dëst d'Joer weider staatlecht Hëllefe bestoe bléiwen, dat sot de Sportminister Dan Kersch en Dënschdeg op enger Pressekonferenz. Genee wéi 2020 kréien d'Veräiner pro Lizenz 20 Euro u Subsiden.

Nei ass awer, datt Elteren ee Bong vu 50 Euro kréien, wann ee Kand ënner 16 Joer sech an engem Sportveräin umellt. Donieft goung et och ëm de Poste vum Coordinateur sportif vun de Gemengen. Bis elo hunn 3 Gemengen dëse Poste besat an der zwou eng Plaz ausgeschriwwen.

De Benevolat soll weider an d'Vitrinn gestallt ginn an d'Veräiner kréien ënner d'Ärem gegraff. De Sportminister berifft sech hei och op eng Etüd déi vun der Lunex Uni gemaach gouf.

