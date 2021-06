Duerch Goler vum Sterling a Kane konnte sech d'Three Lions am Wembley mat 2:0 géint Däitschland behaapten.

Am éischte Match vum Owend gouf et fir England eng 2:0-Victoire géint Däitschland. An der Aachtelsfinall hu sech béid Ekippe laang op Aenhéicht gewisen, bis de Sterling an der 75. Minutt seng Ekipp a Féierung brénge konnt. Kuerz viru Schluss war et dann nach de Kane, dee mam 2:0 de Match entscheet huet. Domat stinn d'Englänner an der Véierelsfinall, wou et géint de Gewënner vun der Partie Schweden-Ukrain geet.

D'Resuméë vun de Matcher

England - Däitschland 2:0

An den éischte Minutte vum Match huet virun allem Däitschland de Ball lafe gelooss an d'Englänner fréi ënner Drock gesat. D'Partie am legendäre Wembley Stadium zu London stoung vun Ufank un ënner Stroum, wat een net nëmme béiden Ekippen, ma och de 45.000 Spectateuren ugemierkt huet. Déi éischt gutt Chance gouf et no 15 Minutte vum Sterling, dee sech aus ronn 20 Meter en Häerz geholl huet. Den Neuer konnt de Ball awer sécher paréieren an och den uschléissende Corner konnt déi däitsch Nummer 1 ofwieren.

Mat der Zäit hu sech d'Three Lions ëmmer méi zougetraut a sou war et no enger hallwer Stonn eng animéiert an ausgeglache Partie, an där nëmmen nach d'Goler gefeelt hunn. De Gol ass da bal an der leschter Aktioun vun der éischter Hallschent gefall, wéi de Ball am Strofraum glécklech de Wee bei de Kane fonnt huet. Den Hummels war awer nach mat Zäit do a konnt mat sengem Asaz de Réckstand a leschter Sekonn verhënneren. Ouni Goler ass et duerno fir béid Ekippen an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet den Havertz dann net laang gewaart, fir den englännesche Golkipp mat engem stramme Schoss op d'Prouf ze stellen. De Pickford krut de Ball awer mat engem staarke Reflex nach iwwert d'Lat geleet. No dëser gudder Chance huet sech de Match gréisstendeels berouegt. Souwuel England wéi och Däitschland wollten net ze vill Risiko agoen, dobäi hu sie sech prioritär op hir defensiv Aarbecht konzentréiert.

No 75 Minutte war et da sou wäit. Eng flaach Flank vum Shaw huet de Sterling an der Mëtt fonnt, deen aus kuerzer Distanz de Ball hannert d'Linn drécke konnt an domat d'Féierung fir England hirgestallt huet. Zwou Minutten drop hat de Müller dann den 1:1 um Fouss leien, wéi hien eleng op de Golkipp zougelaf war. Ma säi Schoss huet de Gol knapps verfeelt. Anescht huet dat op der anerer Säit ausgesinn. Nees war et eng Flank déi de Wee an den däitsche Strofraum fonnt huet, ma dës Kéier war et Kane deen de Ball mam Kapp iwwert d'Linn drécke konnt.

Um Enn wënnt England also mat 2:0 géint Däitschland a steet domat weider ouni Géigegol an der Véierelsfinall. Do geet et da géint de Gewënner vum Match Schweden-Ukrain, deen um 21.00 Auer gespillt gëtt.

