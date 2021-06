Den CSL-Mëttelstreckler ass en Dënschden den Owend bei engem Meeting zu Luzern mat enger Zäit vun 3:38:62 den 2. op den 1.500 Meter ginn.

De Charel Grethen huet d’A-Norm (3:35:00) an de leschte Méint wuel knapp verpasst, mee wäert mat grousser Warscheinlechkeet iwwert de Weltranglëschte-System noréckelen. Déi offiziell Lëscht vun de qualifizéierten Athlete gëtt den 1. Juli vun der IAAF publizéiert. No den 800 Meter zu Rio ass et dem Charel Grethen seng zweet Participatioun bei olympesche Summerspiller.