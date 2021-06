D´Aachtelsfinallen op der Futtball-EM si gespillt. Als leschten Ekippen hu sech en Dënschdeg England an d´Ukrain fir d´Véierelsfinalle qualifizéiert.

Zeréckzebehale bleift, datt sech aus deem um Pabeier staarke Grupp F keng Ekipp fir den Tour vun de leschten 8 qualifizéiert huet. Dat ass sécherlech eng Iwwerraschung. Fir de fréiere Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp, de René Peters, gëtt et op dëser EM awer och eng grouss positiv Iwwerraschung.

De René Peters

"Et muss ee soen, datt mat den Tschechen eng Ekipp dach iwwerrascht huet géint d'Hollänner. Si hunn 2:0 gewonnen, wou se och profitéiert hunn, datt d'Hollänner eng rout Kaart kruten. Tschechen hunn elo eng eemoleg Chance, fir villäicht an d'Halleffinallen ze kommen. Si spille géint d'Dänen, déi och eng kleng Iwwerraschung sinn, wann ee bedenkt, wéi eng Ëmstänn si am Ufank haten. Ech géif awer mengen, datt d'Tschechen eng kleng Iwwerraschung sinn."

E Freideg ginn déi éischten Véierelsfinallen op der EM gespillt. D´Schwäiz spillt géint Spuenien an d´Belsch kritt et mat Italien ze dinn.

News, Statistiken, Radio-Reportagen, Pronostickespill, Quiz, ...