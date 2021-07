Vum 23. Juli u wäerte sech iwwer 11.000 Athlete vun der ganzer Welt an 33 Sportaarte bei den Olympesche Spiller matenee moossen - och 12 Lëtzebuerger.

Fir déi éischte Kéier an der Geschicht vun den Olympesche Spiller gouf de 4-Joers-Rhythmus ausgesat. Dat wéinst der Pandemie, déi d'lescht Joer d'ganz Welt op d'Kopp geheit huet. Laang war net sécher, ob d'Japaner iwwerhaapt nach d'Spiller wéilten ofhalen. Ma et houng awer ze vill drun... net nëmme Milliarde vun Euroen, ma virun allem och déi haart Aarbecht vun den Athleten, fir déi d'Olympesch Spiller den Highlight an hirer Karriär sinn. Vum 23. Juli u wäerte sech iwwer 11.000 Athlete vun der ganzer Welt an 33 Sportaarten unenee moossen. Dorënner och 12 Lëtzebuerger.

PDF: Déi komplett Lëtzebuerger Delegatioun am Iwwerbléck

Fir de Raphaël Stacchiotti, fir deen d'Olympesch Spiller zu Tokio déi 4. sinn, sollt et de perfekten Ofschloss vun enger eenzegaarteger Karriär ginn. Hie war zu Peking 2008 dee jéngste Lëtzebuerger mat 16 Joer, dee bis dato mat op Olympia gaangen ass. 12 Joer duerno sollt et mat Tokio déi lescht Olympiad fir hie sinn an hie war zu deem Zäitpunkt an der Form vu sengem Liewen. Ma leider ass säi Plang net opgaangen. Mat der Gebuert vu senge Kanner an dem Ufank vu senger berufflecher Karriär ass säin Dagesoflaf elo ee ganz aneren an hien ass bis elo net méi u seng Beschtzäiten erukomm. Trotz allem wëll hien et nach eemol wëssen an huet all Minutt a sengem Alldag esou optiméiert, fir nach eemol zu Tokio dat Bescht kënnen erauszehuelen.

Fir de Bob Bertemes sinn et déi éischt Olympesch Spiller. Mat 28 Joer ass de Bommstousser ganz wäit uewen un der Weltspëtzt mat dobäi. Him huet d'Pandemie an d'Kaarte gespillt, well hien d'lescht Joer eréischt méi spéit an d'Saison konnt starten an esou d'Chance hat, nach eemol méi intensiv mat sengem Trainer op senge Schwächten opzebauen. Deelweis huet hien dofir an der Garage trainéiert, mee et huet sech gelount. Elo freet hie sech op Tokio, och wann et keng Spiller wäerte sinn, wéi mir se kennen an och wa weder Famill, nach Frënn, kënnen dobäi sinn. Dofir ass säi grousst Zil, an 3 Joer zu Paräis nach eemol dobäi ze sinn.

Beim Lëtzebuerger Olympesche Comité leeft den Ament alles op Héichtouren. Den Heinz Thews ass zanter 2002 Sportdirekter beim COSL a war schonn op sëllegen Olympesche Spiller mat dobäi.

Sou eng Organisatioun, wéi déi heiten huet hien awer nach ni matgemaach. All Dag kommen nei Ufuerderungen a Reegelen eran, un déi ee sech op der Plaz muss halen. Et misst ee scho Wochen am Viraus genee kënne soen, wou ee sech zu wéi engem Zäitpunkt am olympeschen Duerf ophält. Dobäi kommen deeglech Tester vun all de Memberen am Duerf, an d'Zuel vun de Leit, déi eng Delegatioun encadréieren, soll erofgesat ginn.

Normalerweis si bei Olympesche Spiller ëm déi 80.000 Staffmemberen aus allen Natiounen dobäi. Ob dat elo Kiné, Dokteren, Betreier oder weider Responsabeler sinn, déi d'Athleten encadréieren. Dëst Joer wier d'Zil vum Internationalen Olympesche Comité, dës Zuel ëm d'Hallschent erofzekréien.

Dat wier virun allem, fir d'Sécherheet am olympeschen Duerf an am Land ze garantéieren. Dofir huet och all Natioun missen eng offiziell Persoun designéieren, déi sech eleng ëm d'Corona-Prozedure këmmert. Bei der Lëtzebuerger Delegatioun soll awer bis den 23. Juli jidderee geimpft sinn, fir nach eemol mat méi Sécherheet kënnen dohinner ze fléien.