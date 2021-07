De fréiere Buteur vun der Escher Fola an Excelsior Virton wäert also d'nächst Saison d'Ekipp aus der Forge du Sud verstäerken.

No der Saison 2018/2019, an där hie beschte Buteur aus der BGL Ligue war, ass hie vun der Fola op Virton gewiesselt. No Virton war hien elo op der Sich no engem neie Veräin.

Bei der Fola huet hien an 208 Matcher 129 Goler geschoss.