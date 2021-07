E Freideg den Owend ass et den Optakt vun de Véierelsfinalle bei der Futtball-Europameeschterschaft.

Spuenien steet als éischt Ekipp an den Halleffinalle vun der paneuropäescher Futtball-Europameeschterschaft. D'Decisioun ass am Eelefmeterschéisse gefall. An hei huet sech Spuenien mat 3:1 géint d'Schwäiz behaapt.

No 90 Minutte stoung et 1:1, dat no engem Selbstgol vum Zakaria (8') an engem Gol vum Shaqiri (77'). An der Verlängerung war weder de Spuenier nach de Schwäizer, déi duerch eng rout Kaart vum Freuler vun der 77. Minutt un an Ënnerzuel waren, e Gol gelongen.

Mat wiem Spuenien et an den Halleffinallen ze di kritt, decidéiert sech um 21 Auer am Match tëscht der Belsch an Italien.

E Samschdeg ass et dann d'Suite vun de Véierelsfinallen. Um 18 Auer ass et d'Partie Tschechien géint Dänemark an um 21 Auer dann nach de Match Ukrain géint England.

D'Resuméë vun de Matcher

Schwäiz - Spuenien 2:4 (n.E.)

Spuenien huet sech den éischten Ticket fir d'Halleffinalle bei der Futtball-EM geséchert. Am Eelefmeterschéissen hunn d'Spuenier sech mat 3:1 géint d'Schwäiz duerchgesat. No der Verlängerung stoung et 1:1.

Spuenien ass schonn an der 8. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen, dat duerch e Selbstgol vum Zakaria. Et war dëst schonn deen 10. Selbstgol bei dëser EM. D'Ekipp vum Garcia huet duerno d'Partie mam gewinnte Ballbesëtz dominéiert a louch no den éischte 45 Minutte verdéngt a Féierung. Chancë gouf et op béide Säit kaum.

No der Paus ass Spuenien extrem passiv opgetrueden an huet just nach reagéiert. D'Schwäizer hunn dat ausgenotzt a konnte sech e puer geféierlech Chancen erausspillen. An der 68. Minutt huet d'Seleccion dunn den 1:1 duerch de Shaqiri kasséiert. D'Spuenier hunn nom Géigegol beandrockt an och deels verzweiwelt gewierkt. An der 77. Minutt gouf et dunn e battere Moment fir d'Schwäizer. De Freuler gouf nämlech mat Rout vum Terrain gesat. De Spuenier ass allerdéngs och an Iwwerzuel net vill agefall an esou hu sech d'Schwäizer an d'Verlängerung gerett.

An der Verlängerung hunn d'Spuenier den Drock däitlech erhéicht an d'Schwäizer sinn hanne richteg geschwommen. Ëmmer nees gouf et geféierlech Golchancen, ma kee Spiller huet et gepackt, fir d'Defense vun den Eidgenossen an de Golkipper Sommer ze knacken. Esou ass et an d'Eelefmeterschéisse gaangen. Hei hunn d'Spuenier sech mat 3:1 géint d'Schwäiz behaapt.

Belsch - Italien (21h)

