No enger knapper 2:1-Victoire géint Tschechien ka sech Dänemark fir déi nächste Ronn qualifizéieren.

Um Sonndeg goung et an der Futtball-Europameeschterschaft ëm déi 2 leschte fräi Plazen an den Halleffinallen.

Beim Match tëscht Tschechien an Dänemark waren et d'Dänen, déi zu Baku de Score opgemaach haten. An der 5. Minutt konnt den Delaney seng Faarwe mam Kapp a Féierung bréngen. Kuerz virun der Paus konnt den Dolberg dann nach een dropsetzen an Dänemark mat 2:0 an Avantage bréngen. Nom Säitewiessel konnt de Schick mat sengem 5. Gol bei dëser EM de Match erëm spannend gestallten, ma um Enn blouf et awer bei der 2:1-Victoire zu Gonschte vun Dänemark, déi soumat an der Halleffinall stinn.

D'Resuméë vun de Matcher

Tschechien - Dänemark 1:2

0:1 Delaney (5'), 0:2 Dolberg (42'), 1:2 Schick (49')

No nëmme 5 Minutte konnt Dänemark a Féierung goen. No engem Corner vum Larsen war et den Delaney, deen am Strofraum am héchste gespronge war. Hie konnt de Ball mam Kapp an de Filet setzen an hat dem Vaclik am tschechesche Gol keng Chance gelooss. Duerno wollt Dänemark noleeën, ma souwuel dem Damsgaard säi Schoss aus kuerzer Distanz, ewéi och dem Delaney säi Schoss an der 17. Minutt waren net vun Erfolleg gekréint. Ma och d'Tscheche wollten offensiv Akzenter setzen. An der 22. Minutt hat den Holes eng gutt Geleeënheet, ma de Schmeichel konnt paréieren. Kuerz virun der Paus konnt Dänemark d'Avance awer erhéijen. No enger Pass vum Maehle stoung den Dolberg genau richteg a konnt de Ball an de Gol setzen.

Nom Téi konnten Tschechen erëm erukommen. No enger Flank vum Coufal stoung de Schick goldrichteg an de Stiermer konnt soumat ewell säi 5. Gol bei der EM markéieren. Duerno war Tschechien beméit, fir de Match nach op hir Säit ze zéien, ma Dänemark hat awer wéineg zougelooss. Um Enn sollt et soumat bei der Victoire fir Dänemark bleiwen, déi sech soumat den Ticket fir d'Halleffinall séchere konnten.

Ukrain - England (21h)

News, Statistiken, Radio-Reportagen, Pronostickespill, Quiz, ...