E Sonndeg den Owend gouf am Futtball déi 1. Ronn vum DFB-Pokal ausgeloust.

Nach dauert et e bëssen ier déi nei Saison am Futtball lancéiert gëtt. E Sonndeg den Owend war an Däitschland d'Auslousung vun der 1. Ronn am DFB-Pokal. Gespillt gëtt vum 6. bis den 8. August.

Den Titelverdeedeger Borussia Dortmund kritt et mat Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga ze dinn. Bayern München muss géint de Bremer SV aus der 5. Liga untrieden a Mainz mam Leandro Barreiro kritt et mat Elversberg aus der Regionalliga ze dinn.

Hei den Iwwerbléck vun all de Partien

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV

FC Ingolstadt – Erzgebirge Aue

SV Meppen – Hertha BSC

SSV Ulm – 1.FC Nürnberg

Bremer SV – FC Bayern

SC Weiche Flensburg – Holstein Kiel

Viktoria Köln – TSG Hoffenheim

SV Babelsberg – SpVgg Greuther Fürth

1.FC Kaiserslautern – Borussia Mönchengladbach

Lok Leipzig – Bayer Leverkusen

SV Elversberg – Mainz 05

SV Sandhausen – RB Leipzig

Sportfreunde Lotte – Karlsruher SC

SpVgg Bayreuth – Arminia Bielefeld

Carl Zeiss Jena – 1.FC Köln

FC Villingen – FC Schalke 04

Würzburger Kickers – SC Freiburg

Waldhof Mannheim – Eintracht Frankfurt

SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund

Greifswalder FC – FC Augsburg

Hansa Rostock – 1.FC Heidenheim

VfL Osnabrück – Werder Bremen

Eintracht Norderstedt – Hannover 96

FC Rot-Weiß Koblenz – Jahn Regensburg

Türkgücü München – Union Berlin

Dynamo Dresden – SC Paderborn

VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf

Wuppertaler SV – VfL Bochum

Vertrieder vum Berliner Fußballverbands – VfB Stuttgart

1.FC Magdeburg – FC St. Pauli

Preußen Münster – VfL Wolfsburg

1860 München – SV Darmstadt 98