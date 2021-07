Den 23 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller ass no 8 Joer an Däitschland domat nees zeréck zu Lëtzebuerg.

Vun nächster Saison u wäert de 16-fache Lëtzebuerger Nationalspiller da fir de Progrès Nidderkuer an der BGL Ligue spillen. A senger Zäit an Däitschland huet hie 74 Matcher an der Regionalliga Südwest gespillt an do 6 Goler geschoss. Weider huet hien och 22 Matcher an der Regionalliga West gespillt. Seng Statioune ware Saarbrécken, Schalke II, FK Pirmasens a Mainz II.