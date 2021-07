D'Partie tëscht Fola Esch a Lincoln vun 19.30 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Haut den Owend spillt d'Fola am éischten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Champions League doheem géint Lincoln aus Gibraltar.

Ufank vum Match: 19h30

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 21h15

Fola an der Champions League/Reportage Franky Hippert

Fir d'Fola ass d'Summerpaus am Futtball den Owend definitiv eriwwer. Och wann d'Europameeschterschaft mat den Halleffinallen haut a muer esou lues hiren Héichpunkt erreecht, geet et awer och schonn nees op der europäescher Bün mat de Club-Kompetitioune lass. Déi Escher kréien et haut vun 19.30 Auer u bei sech doheem am Stade Emile Mayrisch an der éischter Ronn vun der Champions-League-Qualifikatioun mam Champion aus Gibraltar, dem Lincoln Red Imps FC, ze dinn.

De leschte Spilldag an der BGL Ligue ass eréischt en décke Mount hier. D'Spiller vun der Fola haten deemno net laang Paus, fir sech ze erhuelen, esou de Stefano Bensi vum Lëtzebuerger Champion.

"Jo, d'Paus war zimmlech kuerz, mä si huet awer gutt gedoen. Mir haten e puer gutt Matcher. Den Trainerstaff huet probéiert, jiddereen op den nämmlechte physeschen Niveau ze bréngen."

Bei der Fola hunn eng Rei Titulairen de Veräin an der Summerpaus elo verlooss, wéi zum Beispill de beschte Buteur vun der leschter Saison, de Zachary Hadji, oder esou wichteg Spiller wéi den Dejvid Sinani oder de Cédric Sacras. Bei der Doyenne aus dem Lëtzebuerger Futtball huet ee virun allem op jonk, hongereg Recruë gesat, déi zum Deel aus der Éierepromotioun kommen. Déi hunn natierlech missen integréiert ginn.

"Dat war och en Deel vun der Preparatioun. Mir sinn en einfache Grupp fir Neier. Dofir sinn ech optimistesch fir déi 2 Matcher, déi elo kommen."

Ma och den 23 Joer ale Mirza Mustafic, dee beim Racing forméiert gouf an duerno a senger Jugend bei enger Rei Profiveräiner war, kënnt aus der Regionalliga vun Elversberg op den Escher Gaalgebierg an ass en interessante Mann. Lo iwwert de Weekend kruten de Stefano Bensi a seng Matspiller d'Géigner vun hirem Trainerstaff méi no bruecht.

"Si sinn aggressiv an den Dueller, physesch staark, spille mat laange Bäll."

Den 32 Joer ale fréiere Lëtzebuerger Nationalspiller weess, datt géint dee Géigner do eppes dran ass.

"Wann een den Numm héiert, ass et elo net esou sexy wéi aner Géigner, déi mer hätte kënne kréien. Mir kënnen awer en Tour weiderkommen."

D'Lescht Saison gouf Péiteng vun der Ekipp aus Gibraltar an der Europa-League-Qualifikatioun eliminéiert. Déi nämmlecht Blamage wëll ee sech bei der Fola erspueren. Den Allersmatch an der éischter Ronn an der Qualifikatioun vun der Champions League tëscht deenen Escher a Lincoln gëtt den Owend um 19.30 Auer am Stade Emile Mayrisch ugepaff.