No engem spannende Match ka sech Italien no Eelefmeterschéissen duerchsetzen a spillt domadder an der Finall géint England oder Dänemark.

Um Dënschdeg stoung déi éischt Halleffinall um Programm an do ass an engem richtegen Topmatch Italien op Spuenien getraff. An engem gudde Match konnte sech béid Ekippen gutt Chancen eraus spillen. An der 60. Minutt huet de Chiesa fir den 1:0 suergen mee an der 80. Minutt huet de Morata verdéngt op 1:1 ausgeglach an et ass an d'Verlängerung gaangen. An dëser sollt awer kengem méi e Gol geléngen sou dat de Match am Eelefmeterschéissen entscheet gouf. Hei huet Italien déi besser Nerve behalen, steet an der Finall a spillt do géint England oder Dänemark.

De Resumé vum Match

Italien - Spuenien 5:3 n.E.

1:0 Chiesa (60.'), 1:1 Morata (80.')

Italien ass mat vill Vitesse an de Match gestart an huet d'Spuenier fréi ënner Drock gesat. No kuerzer Zäit ass awer och Spuenien besser an de Match komm a war wéi erwaart d'Ekipp mat méi Ballbesëtz. Mee d'Italiener ware mat schnelle Géigestéiss ëmmer rem richteg geféierlech. Déi bescht Chance fir Spuenien gouf et an der 25. Minutt wéi den Dani Olmo aus 11 Meter zum Schoss koum mee am Donnarumma säi Meeschter fonnt huet. Italien hat déi bescht Geleeënheet kuerz virun der Paus wéi den Emerson aus spatzem Wénkel op d'Latekräiz geschoss huet.

Och no der Paus war et en intensive Match an deem Ekippe sech gutt Chancen erausspille konnten. An der 60. Minutt war et dann awer Italien déi duerch e schnelle Konter konnten a Féierung goen. Um Enn vun dësem huet de Chiesa de Ball aus 14 Meter vu lénks an de laangen Eck geschoss huet. Spuenien huet och no dësem Gol e gudde Match gespillt mee se hu bescht Chance leie gelooss. An der 80. Minutt konnten se dann awer de verdéngten 1:1 duerch den agewiesselten Morata schéissen. Esou ass et no 90 Minutten an d'Verlängerung gaangen.

An der Verlängerung war Spuenien déi dominéierend Ekipp an Italien huet sech schwéier gedoen bis bei de Strofraum vun de Spuenier ze kommen. Mee och de Spuenier sollt kee Gol geléngen sou dat et an d'Eelefmeterschéissen gaangen ass. Déi besser Nerven konnt Italien behalen a steet domadder an der Finall.

Public Viewing zu Diddeleng nieft Quartier Italien

News, Statistiken, Radio-Reportagen, Pronostickespill, Quiz, ...