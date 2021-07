Déi Escher louchen am Allersmatch scho mat 0:2 am Réckstand, ma hu sech um Enn nach ee Remis erkämpft.

No der Summerpaus stoung fir d'Fola en Dënschdeg den Owend nees deen éischten offizielle Match um Programm. Am Allersmatch vun der 1. Ronn an der Champions-League-Qualifikatioun hat een doheem de Lincoln Red Imps FC op Besuch. Béid Ekippen hu sech um Enn mat engem 2:2-Remis getrennt. Mat dësem Resultat ass déi nächst Woch auswäerts am Retourmatch nach alles méiglech fir de Veräin aus dem Grand-Duché.

Fir déi Escher hat et laang net gutt ausgesinn am Match géint d'Ekipp aus Gibraltar. No 26 Minutte waren d'Gäscht duerch e Gol vum Carralero a Féierung gaangen. No der Paus konnt de frësch agewiesselte Brito fir Lincoln op 2:0 erhéijen. D'Fola huet sech trotz dem Réckstand awer net opginn an huet gekämpft. Dat sollt belount ginn. An der 65. Minutt huet de Bensi op 1:2 verkierzt an nëmmen e puer Sekonne méi spéit huet den Ahmetxhekaj op 2:2 ausgeglach. Bis zum Schluss ass kenger Ekipp méi e Gol gelongen, esou datt et beim Remis bliwwen ass. Déi lescht Minutte waren allerdéngs relativ turbulent an et gouf eng gréisser Ausernanersetzung tëscht de Spiller vu béiden Ekippen.

En Dënschdeg ass dann de Retourmatch tëscht der Fola an dem Lincoln Red Imps FC.