An der zweeter Halleffinall bei den Damme sti sech d'Karolina Pliskova an d'Aryna Sabalenka géintiwwer.

En Dënschdeg sinn zu London beim drëtte Grand-Slam-Tournoi vum Joer d'Véierelsfinalle gespillt ginn. Fir d'Halleffinalle qualifizéiert huet sech déi däitsch Angelique Kerber. D'Gewënnerin vun 2018 huet sech géint d'Tschechin Karolina Muchova héichverdéngt mat 6:2 a 6:3 duerchgesat a steet domadder fir d'véierte Kéier an den Halleffinallen am All England Club.

D'Hürd virun hirer drëtter Wimbledon-Finall kéint awer net méi héich sinn. D'Kerber kritt et en Donneschdeg mat der Nummer 1 op der Welt Ashleigh Barty ze dinn. D'Australierin huet hir éischt Halleffinall zu Wimbledon duerch ee 6:1 a 6:3 géint hir Landsfra Ajla Tomljanovic perfekt gemaach.

An der zweeter Halleffinall sti sech d'Karolina Pliskova an d'Aryna Sabalenka géintiwwer. D'Nummer 3 op der Welt Sabalenka huet der historescher Serie vum Ons Jabeur een Enn gesat a fir d'éischte Kéier an hirer Karriär eng Grand-Slam-Halleffinall erreecht. Déi 23 Joer Tennisspillerin aus Belarus huet sech mat 6:4 a 6:3 géint d'Tunesierin behaapt.

En Donneschdeg trëfft d'Sabalenka op déi fréier Nummer 1 Karolina Pliskova, déi och fir d'éischte Kéier an den Halleffinalle vu Wimbledon steet. D'Tschechin huet der Schwäizerin Viktorija Golubic beim 6:2 a 6:2 keng Chance gelooss.

Donieft gouf en Dënschdeg nach eng Aachtelsfinall bei den Häre fäerdeg gespillt. Hei huet um Enn den Hubert Hurkacz a 5 Sätz (2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3) géint d'Nummer 2 op der Welt Daniil Medvedev gewonnen. De Pol kritt et elo an de Véierelsfinalle mam Roger Federer ze dinn.