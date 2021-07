Mat zwou Victoiren an der Qualifikatioun hat d’Lëtzebuergerin sech kënnen eng Plaz am Haapttableau sécheren.

An do goung et e Mëttwoch géint déi Däitsch Tamara Korpatsch (WTA 141). Hei huet sech d'Mandy Minella (WTA 247) missen an zwee Sätz mat 5:7 an 3:6 geschloe ginn.

Domadder ass de WTA-Tournoi zu Hamburg fir d'Lëtzebuergerin no de 1/16-Finallen eriwwer.