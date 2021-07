Knapp ee Mount no sengem 40. Gebuertsdag ass den Dram vum Tennis-Superstar vum néngte Wimbledon-Titel geplatzt.

An de Véierelsfinallen huet sech de Schwäizer e Mëttwoch iwwerraschend missen an dräi Sätz mat 3:6, 6:7 (4:7) an 0:6 géint de Pol Hubert Hurkacz geschloe ginn. Géint wien de Pol an den Halleffinalle muss untrieden, decidéiert sech an der Partie tëscht dem Matteo Berrettini an dem Félix Auger-Aliassime.

Ganz anescht huet et e Mëttwoch beim Novak Djokovic ausgesinn. D'Nummer 1 op der Welt steet fir d'10. Kéier an den Halleffinallen zu London an huet dofir emol net säi beschten Tennis misse weisen. Mat 6:3, 6:4 a 6:4 huet de Serb sech géint den Ungar Marton Fucsovics behaapt.

A senger 41. Major-Halleffinall kritt den Djokovic et elo mam Denis Shapovalov aus Kanada ze dinn. De Serb wäert do seng drëtte Victoire noneen zu Wimbledon weider fest am Bléck hunn. De Shapovalov huet iwwerdeems a 5 Sätz (6:4, 3:6, 5:7, 6:1 a 6:4) géint de Russ Karen Khachanov gewonnen.