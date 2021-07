E Mëttwoch huet d'Lëtzebuerger Futtballfederatioun d'Spillpläng vun de verschiddenen Divisioune fir déi nei Saison publizéiert.

An der BGL Ligue gëtt et direkt um 1. Spilldag een Derby. De Progrès Nidderkuer kritt et den 8. August mam FC Déifferdeng 03 ze dinn. Donieft gëtt et ee weidere Spëtzematch. De Racing kritt Besuch vum Titelfavorit Hesper.

Hei d'Spillpläng vun de verschiddenen Divisiounen:

PDF: Spillplang BGL Ligue

PDF: Spillplang Éierepromotioun

PDF: Spillplang 1. Divisioun

PDF: Spillplang 2. Divisioun

PDF: Spillplang 3. Divisioun