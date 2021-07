D'Stater verléieren no enger 2:0 Féierung 2:3 géint Breiðablik UBK aus Island doheem am Stade Josy Barthel.

E Freideg den Owend sinn zwee Lëtzebuerger Veräiner an d'Qualifikatioun fir d'Conference League, déi nei Kompetitioun vun der Uefa, gestart. An der 1. Ronn hat de Racing Breiðablik aus Island op Besuch. D'Ekipp vum Jeff Saibene ass och gutt an de Match gestart da Mabella konnt fréi, nämlech an der 15. Minutt den 1:0 fir de Racing markéieren. Och an der 34. Minutt war et da Mabella, dee fir den 2:0 gesuergt huet. Ma an der 37. Minutt war et den Eyjolfsson, dee virun der Paus nach den 1:2 fir d'Ekipp vun der nordescher Insel markéiert. No der Paus dunn gouf et e weidere Schock fir d'Formatioun aus der Stad, nodeems de Mikkelsen an der 66. Minutt den 2:2 schéisst. Dem Racing ass et net gelongen dëst Resultat iwwert déi 90. Minutt eraus ze halen. An der 88. Minutt war et den Muminovic, dee fir Breiðablik den decisive Gol mécht, sou dass de Racing schlussendlech mat 2:3 de Kierzeren zitt.

Um 20 Auer da war et un Hesper. De Swift ass beim Slowenesche Veräin Domžale gefuerdert gewiescht. Hei sinn zwar manner Goler wéi am Josy Barthel gefall, ma dach ass d'Resultat net vill anescht, nämlech eng Defaite fir Hesper géint d'Ekipp aus Slowenien. Hei war et den Zinic, deen an der 58. Minutt den éischten an eenzege Gol fir seng Ekipp geschoss huet. Och an de 4. Minutten Nospillzäit ass dem Lëtzebuerger Veräi kee Gol géint de Géigner gekléckt, sou dass et 1:0 fir NK Domžale ausgaangen ass.

D'Retourmatcher sinn d'nächst Woch en Donneschdeg. De Racing spillt dann um 21 Auer an Island géint Breiðablik an Hesper kritt et um 20 Auer heiheem mat Domžale ze dinn.