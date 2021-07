An der 7. Episod vum „#Ohjo, EM Podcast“ geet et ëm d'Halleffinallen, déi elo hannert eis leien.

Den Tim Hensgen, de Paul Philipp an de Jeff Kettenmeyer schwätzen iwwert de Kaddo fir d'Englänner vum Arbitter, an datt d'Briten onofhängeg vun deem Eelefmeter awer verdéngt virukomm sinn. Donieft geet et awer natierlech och ëm déi aner Halleffinalle tëscht Spuenien an Italien, déi ee Genoss war vir nozekucken.

Op spuenescher Säit dierf ee vum jonke Pedri impressionnéiert sinn.

Am Podcast gëtt awer och festgehalen datt d'Italiener eigentlech den Titel verdéngt gehat hätten.

#Ohjo, den EM-Podcast mam Paul Philipp Episod 7

De komplette Podcast fannt dir wéi gewinnt och op RTL Play.