Den 18 Joer ale Lëtzebuerger huet no 50 Sekonnen an 8 Honnertstel ugeschloen an ass nëmmen 11 Honnertstel iwwert sengem nationale Rekord bliwwen.

De Ralph Daleiden Ciuferri huet bei der Junior-EM gewisen, datt hien iwwer 100 Meter Crawl zu deen beschte Schwëmmer an Europa zielt. De jonke Lëtzebuerger hat an der Halleffinall de Lëtzebuerger Rekord mat enger Zäit vun 49,97 Sekonnen op ënner 50 Sekonne verbessert. An der Finall ass hie mat 50 Sekonnen an 8 Honnertstel de 6. ginn. Den Titel war fir de Rumän David Popovic. Mat enger Zäit vu 47,30 Honnertstel ass hien een neie Junior-Weltrekord geschwommen.