Um Freideg krut d‘Chamberkommissioun Sport an duerno d‘Press den neie nationale Futtball- a Rugbystadion op der Cloche d’Or virgestallt.

D‘Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet confirméiert, datt den 1. September de WM-Qualifikatiounsmatch géint den Aserbaidschan an der neier Enceinte soll gespillt ginn.

Stade de Luxembourg (9.7.21) © Val Wagner

E Mëttwoch ass e Match tëscht zwou Equippen vun der FLF-Futtballschoul, fir d’Ofleef eng Kéier ze testen, et ass awer ouni Spectateuren.

D’Käschten vum neie Stadion leien aktuell nach ëmmer bei ronn 76 Milliounen Euro. Da gouf och den neie Logo vum Stade de Luxembourg virgestallt. D‘Buergermeeschtesch huet op eis Nofro hin awer och gesot, datt verschidden Aspekter, wat d‘Sécherheet ronderëm de Stadion ugeet, nach verstäerkt wäerte ginn.

Am Bauch vum Stadion, Presseraim asw. ass relativ vill, wat de Mobilier ugeet, a Schwaarz a Wäiss gehalen. D‘Sëtzer vun de Spectateuren am Stadion si rout, wäiss oder blo. D‘Éirentribün ass ganz a blo, genee wéi och d‘Sëtzer ënnen um Terrain vun den Trainer an de Spiller.

© Monique Kater (RTL) © Monique Kater (RTL) © Monique Kater (RTL) © Monique Kater (RTL) © Monica Kater

Mat der Luuchten -an Soundanlag, sou wéi och mat de Videoleinwänn kann ee sech op e spektakulären Virprogramm virun de Matcher astellen.

Enn September soll dann eng richteg Ouverturesfeier sinn. Duerch d‘Covidmesurë kéint et awer sinn, datt net déi ganz Capacitéit vum Stadion, wat d‘Spectateuren uginn, genotzt kéinte ginn, esou d‘Lydie Polfer.