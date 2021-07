Am Tennis goufen e Samschdeg d'Finals vun der Seat League zu Esch um Gaalgebierg gespillt.

Bei den Häre stounge sech e Samschdeg Schëffleng an d'Spora géintiwwer. Um Enn waren et déi Schëfflenger, déi sech den Titel am Interclub-Championnat séchere konnten.

Bei den Dammen hunn d'Schéiss an d'Sporta géintenee gespillt. An hei war et op en Neits d'Spora, déi sech ee weideren Titel séchere konnt.

