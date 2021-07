Bei de 50 Meter Réck war de Max Mannes an der Favoritte-Roll. An där ass hien dann och gerecht ginn.

Mam Rémi Fabiani huet awer e staarke Konkurrent op de Max Mannes gewaart. Nom Startschoss vun der Final iwwer 50 Meter Réck war mam bloussen Ae keng Avance vu Mannes oder Fabiani ze erkennen. Kuerz viru Schluss huet de Max Mannes awer nach emol ugezunn, fir e Chrono vu 25 Sekonnen an 91 Honnertstel ze realiséieren.

National Championnater am Schwammen an der Coque (10.7.21) © Roland Miny

Domat huet hien sech net nëmmen de Championstitel geséchert mee och säin eegene Landesrekord egaléiert: „Mäin Ziel war et nees ënner 26 Sekonnen ze schwammen an ech sinn immens frou, dass ech mäin Landesrekord egaléiere konnt.“

Géint de Remi Fabiani, deen d'Goldmedail iwwer 50 Meter Réck knapp verpasst hat, war awer iwwer 100 Meter Crawl kee Kraut gewuess. Och de Pit Brandenburger hat keng Chance. De Fabiani huet mat 50 Sekonnen a 47 Honnertstel eng néi perséinlech Beschtzäit opgestallt a Konkurrenz em 1 Sekonn deklasséiert.

„Elo de Weekend hunn ech net wierklech domat gerechent. Ech hat virun 2 Deeg meng Diplomiwwerreechung, wou natierlech och e bësse geféiert gouf mee ech sinn awer ganz zefridde mat der Zäit. Dat wéisst, dass ech vill trainéiert hunn an der Saison mee ech denken et ass nach méi dran.“ sot Réi Fabiani no der Finall, deen och eng éischte Kéier ënner 51 Sekonnen iwwer 100 Meter Crawl geschwommen ass.

Am Ganze ware bei dëser 16. Editioun vun de Luxembourg Open Nationals 180 Schwëmmer ageschriwwen. Och Schwëmmer aus dem Ausland konnt ee mobiliséieren. Et huet een awer e puer Nowuesschwëmmer ob der Inscriptiounslëscht vermësst, dofir gëtt et awer e Grond.

"Mir si ganz frou, dass mir e puer Schwëmmer aus dem Ausland hunn awer och 11 Lëtzebuerger Veräiner déi hei sinn an d’Saison ausklénge loossen. An et sinn der esouguer dobäi déi nach Beschtzäite schwammen oder Kaderzäiten opstelle kënnen. Ob der anerer Säit hunn mir awer eis bescht Nowuesschwëmmer net mat dobäi déi den Ament bei der Junioreneuropameschterschaft zu Roum an Italien am Asaz sinn. Och de Raphaël Stacchiotti hat sech net ugemellt, fir kee Risiko fir Tokyo anzegoen an d'Julie Meynen flitt aus Amerika op d’olympesch Spiller", esou de Christian Hansemann, techneschen Direkter vun der Schwammfederatioun.

Och e Sonndeg ginn an der Coque weider Championstitele verdeelt an do heesche Favoritte Rémi Fabiani a Pit Brandenburger a jeeweilegen Disziplinnen.