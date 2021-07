De Serb huet de Matteo Berrettini an der Finall a 4 Sätz geklappt an huet duerch dëse Succès de Rekord vum Roger Federer a Rafael Nadal egaléiert.

E Sonndeg war bei den Hären d'Finall vun den All England Championships zu Wimbledon. Géintiwwer stounge sech d'Nummer 1 op der Welt Novak Djokovic an den Italiener Matteo Berrettini (ATP 9). Béid Spiller hu sech eng spannend Finall geliwwert an där den Djokovic um Enn awer besser war. Hien huet sech a 4 Sätz mat 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 a 6:3 duerchgesat.

Fir den Djokovic ass et deen 20. Titel bei engem Grand Slam. De Serb huet domadder de Rekord vum Roger Federer an dem Rafael Nadal egaléiert. D'Nummer 1 op der Welt huet no senge Succèsen zu Melbourne, Paräis an elo London weider d'Chance op de "Golden Slam", dat heescht déi véier Grand-Slam-Tournoie bannent engem Joer ze gewannen. Him feelen elo nach d'US Open.

Fir de Matteo Berrettini war et déi éischt Grand-Slam-Finall.

E Samschdeg hat sech bei den Dammen d'Ashleigh Barty d'Victoire geséchert.