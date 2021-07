4 Schwëmmer hunn an der leschter Zäit fir Schlagzeile gesuergt, well se nei Lëtzebuerger Rekorder opgestallt hunn.

De Max Mannes, deen e Samschdeg säin eegene Rekord iwwert 50 Meter Réck gebrach hat, an de Remi Fabiani, deen e Sonndeg 46 Honnertstel vu sengem Rekord iwwert 50 Meter Crawl ewech blouf, ware bei den nationale Meeschterschafte mat um Depart. Déi 2 aner Schwëmmer, déi Lëtzebuerger Rekorder gebrach hunn, de Joao Carneiro an de Ralph Daleiden Ciuferri, sinn op der Junior-Europameeschterschaft zu Roum am Asaz.

Déi national Rekorder an de Brasse-Disziplinne vum Laurent Carnol hunn en héijen internationalen Niveau an et wäert nach eng Zäitchen dauere bis déi gebrach ginn. De 16 Joer jonke Finn Kemp huet den nationalen Titel iwwert d'200 Meter Brasse gewonnen, dat mat engem Chrono vun 2 Minutte 26 Sekonnen a 94 Honnertstel, viru Rolko an De Macedo.

Bei den Dammen kommen déi jonk Nowuessschwëmmerinnen nach net un d'Jackie Banky erun, an am Allgemengen humpelt den Niveau do hannert deem vun de Männer.

Elo riicht een de Bléck op d'Olympesch Spiller, mam Julie Meynen an dem Raphael Stacchiotti.