En Dënschdeg huet d'Uefa d'Top-Eelef vun der paneuropäescher Futtball-Europameeschterschaft bekannt ginn.

No der EM-Victoire vun der italienescher Nationalekipp huet déi europäesch Futtball-Unioun direkt fënnef Spiller vun der Squadra Azzurra an d'Ekipp vum Tournoi gewielt. Nieft dem Golkipp Gianluigi Donnarumma, deen och als beschte Spiller vun der EM ausgezeechent gouf, gehéieren d'Defenseure Leonardo Bonucci a Leonardo Spinazzola wéi de Mëttelfeldspiller Jorginho an de Stiermer Federico Chiesa zur Top-Eelef.

D'Defense komplettéieren Kyle Walker an Harry Maquire aus England, och den Teamkolleeg Raheem Sterling (Stuerm) gouf berécksiichtegt. Un der Säit vum Jorginho ergänzen de Pierre-Emile Höjbjerg (Dänemark) an de Spuenier Pedri d'Mëttelfeld. Mat dobäi ass och de belsche Stiermer Romelu Lukaku.

Déi 16 technesch Beobachter vun der Uefa hunn d'Ekipp vum Tournoi gewielt.

D'EM-Eelef vun der Uefa nach emol am Iwwerbléck: Donnarumma/Italien - Walker/England, Bonucci/Italien, Maguire/England, Spinazzola/Italien - Jorginho/Italien, Höjbjerg/Dänemark, Pedri/Spanien - Chiesa/Italien, Lukaku/Belsch, Sterling/England