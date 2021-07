En Dënschdeg den Owend gouf am Victoria Stadium a Gibraltar de Retourmatch vun der CL-Quali tëscht der Escher Fola an de Lincoln Red Imps gespillt.

Am Allersmatch koum een um Escher Gaalgebierg net iwwer en 2:2 eraus, deemno war de Lëtzebuerger Champion en Dënschdeg den Owend gefuerdert.

Ma wéi schonns am Allersmatch ass d'Fola net gutt an de Match komm an no 19 Minutten ass d'Lokalekipp dunn och a Féierung gaangen, dat duerch ee Gol vum Tjay de Barr.

An och de Rescht vun der éischter Hallschent ass net besser gelaf. An der 39. Minutt konnt de Liam Walker nämlech per Eelefmeter op 2:0 erhéijen. Den Thomas Hym am Escher Gol hat virdrun den de Barr gefoult.

An der 58. Minutt ass dunn awer déi definitiv Decisioun gefall. Do konnt de Kian Ronan nämlech den 3:0 markéieren.

D'Haushären haten elo richteg Loscht ze spillen an an der 65. Minutt gouf de Rosa du vun Thomas Hym am Strofraum gefoult. Zweeten Eelefmeter fir d'Red Imps, zweet giel Kaart fir den Hym, deen domat fréizäiteg huet dierfen dusche goen. De Liam Walker huet den uschléissenden Eelefmeter dann och erageschoss an esou op 4:0 gestallt.

Den Tjay de Barr huet an der 73. Minutt du fir d'5:0-Schlussresultat gesuergt. Domat ass d'Escher Fola dann och eliminéiert.