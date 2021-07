An England gouf et en Dënschdeg eng Solidaritéits-Manifestatioun fir d'Nationalspiller, déi Affer goufe vun uerge rassistesche Beleidegungen.

Ee vun de concernéierte Spiller de Marcus Rashford huet op de soziale Reseaue geschriwwen: "Ech entschëllege mech net fir deen, deen ech sinn."

D'Finall vun der Futtball-Europameeschterschaft war nach keng Stonn eriwwer, du sinn d'Beleidegunge schonn ugaangen. D'englesch Nationalspiller waren den enormen Erwaardunge fir en Titel op der Insel net gerecht ginn. A goufen dofir Affer vu massive rassisteschen Attacken um Internet. Et ass e markant Beispill dofir, wéi séier Nationalismus a Rassismus ëmschloe kann.

England hat an engem dramateschen Eelefmeterschéissen e Sonndeg den Owend géint Italien verluer. Et wär den éischten Titel zanter 55 Joer gewiescht. Dräi schwaarz Spiller vun den "Three Lion" de Marcus Rashford, den Jadon Sancho an de Bukayo Saka haten awer hannerteneen dräi Eelefmetere verschoss. Op hire Profiller an de soziale Reseaue war et duerno ruckelzeg ginn: ënnert anerem goufen Afen-Emojien gepost. De Lieser vun dësem Artikel sollen d'Detailer vun de Beleidegungen erspuert bleiwen.

Am Staddeel Withington an der Heemechtsstad vum Marcus Rashford Manchester hu rose Futtball-Supporter dem Spiller säi Portrait op enger Mauer mat rassisteschen Attacke beschmiert. Antëscht hu Leit Häerzer an aner positiv Symboler iwwer d'Frechheete gepecht. Twitter huet iwwerdeems Dausende Beleidegunge geläscht. D'Police huet eng Enquête opgemaach. D'Uefa fuerdert déi häertste Sanktiounen.

Monday: vandalised mural was covered in love hearts and heartfelt messages.



Today: the mural is repainted and repaired.



Love always wins ♥#MUFC @MarcusRashford pic.twitter.com/fzJPRNXQ42 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2021

De Marcus Rashford goung zu Withington an d'Schoul. Am Véierel wunnen an der Haaptsaach Leit mat engem niddregen Akommes oder ouni Aarbecht. De Futtball huet de Rashford gerett. Hie gouf entdeckt a koum an d'Schoul vum grousse Club Manchester United. Haut ass hien 23 Joer al an e Star. Hie setzt sech mat vill Passioun fir benodeelegt Kanner an. Nawell gëtt him net vergonnt, ze verléieren.

Mat engem Statement huet de Prënz William déi rassistesch Ausschreidunge schaarf kritiséiert. "Ech sinn ugeeekelt vun de rassistesche Beleidegungen", war e Méindeg an engem Tweet vum Kensington Palast ze liesen. Et wär absolut inakzeptabel, datt d'Spiller dëst abscheilecht Verhalen hu missen erdroen. "Dat muss elo ophalen an all Bedeelegt sollten zur Verantwortung gezu ginn", heescht et weider.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Déi politesch Reaktiounen, déi d'rassistesch Beleidegunge verurteelen, hunn och net laang op sech waarde gelooss. Allerdéngs gëtt an England den Ament diskutéiert, wéi glafwierdeg déi Condamnatioune sinn. De Premier Boris Johnson schreift op de soziale Reseauen, d'Auteure vun esou Frechheete misste sech schummen. Hien hat virdrun awer refuséiert, déi Leit ze verurteelen, déi am Stadion gepaff hunn, wann d'englesch Spiller sech virum Match op d'Knéie gesat haten, fir géint Rassismus ze protestéieren. D'Inneministesch Priti Patel hat esouguer Versteesdemech fir Leit, déi d'"Three Lions" ausgepaff hunn, wa se knéien. Dat wär nämlech e politescht Zeechen, dat am Futtball-Stadion näischt verluer hätt, esou d'Politikerin. Dofir gëtt d'Patel massiv kritiséiert. Den englesche Futtballer Tyrone Mings reprochéiert der Inneministesch, si hätt déi rassistesch Eskapade mat hirem Verhale méiglech gemaach.

An déi brittesch Regierung huet sech och soss vill an de Sport agemëscht. De Boris Johnson hat ëffentlech driwwer nogeduecht, e spezielle Feierdag anzeféieren, fir d'Victoire ze feieren. Nom Brexit an dem dramateschen Ausmooss vun der Corona-Pandemie wär een op der Insel warscheinlech frou gewiescht, iwwer e Succès bei der EM. Allerdéngs gouf et eng Néierlag. An dat ass am Futtball ganz normal.

Aus enger reng sportlecher Siicht ass et natierlech net gutt, dass dräi Spiller hiren Eelefmeter net eramaachen. Eng politesch Dimensioun huet dat awer net. Wann d'Politik an deels d'Medien de Futtball awer héichstiliséieren, an d'Erwaardungen an de Käpp vun de Bierger wuessen, kann d'Stëmmung kippen. Virun allem bei enger EM-Finall doheem. Wéi gereizt d'Stëmmung war, huet ee jo och gesi bei de Kläppereie virum Wembley-Stadion zu London virun der Finall. Honnerte vun Hooligans géint Sécherheetsbeamten, déi net op der Héicht waren. D'Uefa huet eng Enquête opgemaach wéinst den Evenementer virun der Arena.