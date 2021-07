De Poker ëm de Lionel Messi ass wuel eriwwer: Spuenesche Medien no wäert den Argentinier säi Kontrakt bei de Katalanen ëm 5 Joer verlängeren.

Wéi et vu spuenesche Medien heescht, hätt een eng grondsätzlech Eenegung fonnt, nëmmen nach d'Affekote vum Messi missten nach dem nei ausgehandelte Kontrakt zoustëmmen.

De Lionel Messi solle deemno säi Kontrakt beim FC Barcelona ëm fënnef Joer verlängeren. Am Géigenzuch soll de sechsfache Weltfuttballer op 50 Prozent vu senger Pai beim wirtschaftlech staark ugeschloene Veräin verzichten. De spuenesche Medien no wëll de Messi, deen e Samschdeg mat Argentinien d'Copa America zu Rio de Janeiro duerch een 1:0 an der Finall géint Brasilien gewonnen hat, mat sengem drastesche Verzicht e Beispill fir aner Spiller sinn.

Eng offiziell Bestätegung vum Veräin gëtt et bis ewell nach net. Dat kéint sech wéinst der Komplexitéit vum Kontrakt och nach hinzéien.

Sollt de Messi Barcelona virum Enn vum Kontrakt wëlle verloossen, da sollen 350 Milliounen Euro fälleg ginn. Ob den Argentinier awer nach fënnef Joer de Barca-Dress undoe wäert, ass kengeswees sécher. Ëmmerhi wär hie beim Enn vum Kontrakt 39 Joer al.

Den 30. Juni 2021 war dem Messi säi Kontrakt bei de Katalanen op en Enn gaangen.