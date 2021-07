Den italieneschen EM-Held huet d'lescht Saison nach fir den AC Mailand gespillt. Säi Kontrakt ass do zanter dem 30. Juni eriwwer.

Den italieneschen EM-Held Gianluigi Donnarumma wiesselt bei de franséische Spëtzeveräin Paris St. Germain. De Golkipp, deen an der EM-Finall géint England am Wembley-Stadion den decisiven Eelefmeter paréiert hat an als beschte Spiller vum Tournoi ausgezeechent gouf, huet beim PSG e Kontrakt vu fënnef Joer ënnerschriwwen.

"Ech si ganz glécklech, Deel vun dësem grousse Club ze sinn", sou den 22 Joer ale Golkipp. "Ech ville mech bereet fir déi nei Erausfuerderung a wëll hei weider wuessen. Ech wëll mam PSG alles gewannen, wat méiglech ass."

Déi lescht Jore war de Keylor Navas beim PSG d'Nummer 1. De 34 Joer ale Futtballer hat eréischt am Abrëll 2024 säi Kontrakt bis 2024 verlängert.

De PSG hat an de leschte Wochen och schonn de Sergio Ramos, den Achraf Hakimi an den Georginio Wijnaldum ënner Kontrakt geholl.