E Mëttwoch den Owend hunn zwou Nowuessekippe vun der FLF deen éischte Match am neie Futtball- a Rugbystadion gespillt.

Den 1. September spillt d'Futtball-Nationalekipp den éischten offizielle Match am neie Stadion. E Mëttwoch war awer schonns een Testmatch, wou zwou Nowuessekippen aus der Futtballschoul géintenee gespillt hunn a bei deem d'Ofleef kontrolléiert goufen. De Bilan ass duerchaus positiv ausgefall.

1. Match am Stade de Luxembourg / Reportage Rich Simon

1.158 Spectateuren, déi vun der FLF ageluede goufen, haten d'Chance, fir de Stadion eng éischte Kéier vu bannen ze gesinn. Den definitive Bilan vun deem Test ka réischt an den nächsten Deeg gezu ginn. Sécherlech muss nach op där enger oder anerer nogebessert ginn. De President vun der FLF, Paul Philipp, war awer trotz de miserabele Wiederkonditiounen zefridden. Hie weess awer, dass et bis de September net méi wäit ass.

"Lo kommen de Congé collectif. Dofir war et den Owend [Mëttwoch] wichteg, datt mir konnte spillen. Wann ee gesinn huet, wéi et geschott huet, hat een een Ament Angscht, datt et net sollt sinn."



No praktesch 24 Stonnen Dauerreen war de Paul Philipp frou, datt den Hybrid-Wuess perfekt war.

"De Wuess huet den Test bestanen. Wann ee gesinn huet wat déi leschten Deeg gefall ass, da muss ee soen, datt den Drainage perfekt ass. D'Jonge konnte wärend enger Stonn flotte Futtball spillen. Och wann dat net déi Haaptursaach war. Haut [Mëttwoch] huet dat Ganzt ronderëm gezielt."

E kuerze Feedback krut de Paul Philipp e Mëttwoch den Owend schonns vun den Uefa-Leit.

"Dat war fir si wéi si sech et erwaart haten. Dat war och ze verstoen, well si an de leschten zwee, dräi Joer ëmmer mat dobäi waren."

Fir de Paul Philipp gouf et awer ee Bmol: Mat den Autoe vir bäizekommen, war och wéinst de Wiederkonditiounen net esou einfach. Et muss och e bësse méi Disziplin kommen, datt d'Leit net esou hin an hier kënne goen. Haut war et ee Fest an et war gewollt, datt d'Leit konnten dorëmmer goen.

Bis den 1. September ass jo nach e bëssen Zäit fir un där enger oder anerer Schrauf ze dréinen.

De Paul Philipp virum éischten Testmatch am RTL-Interview