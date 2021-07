Am Retourmatch huet Hesper 1:1 géint Domzale gläichgespillt, ma dat ass no der Defaite am Allersmatch net duergaange fir d'nächst Ronn.

An der Qualifikatioun fir d'Conference League sinn en Donneschdeg den Owend zwee Lëtzebuerger Veräiner am Asaz. De Swift Hesper huet am Stade Josy Barthel 1:1 géint Domzale aus Slowenien gläichgespillt. Duerch d'0:1-Néierlag aus dem Allersmatch ass een domadder eliminéiert. De Sene hat de Swift an der 31. Minutt a Féierung bruecht. An der 60. Minutt konnt de Kait fir d'Gäscht ausgläichen. Donieft spillt zanter 21 Auer och de Racing. D'Ekipp vum Jeff Saibene ass an Island géint Breidablik gefuerdert. Den Allersmatch hat ee mat 2:3 virun den eegene Spectateure verluer.