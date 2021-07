De Grand-Duc flitt e Samschdeg a senger Funktioun als Member vum IOC fir d'Olympesch Spiller a Japan.

De Grand-Duc Henri ass ënnert anerem bei der Ouvertureszeremonie derbäi an och bei verschiddene sportleche Kompetitiounen, fir d'Lëtzebuerger Athleten z'ënnerstëtzen, wéi et an engem offizielle Communiqué vum Haff heescht. Dat am strikte Respekt vun de sanitäre Reegelen, gëtt betount.