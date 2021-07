Fir de Lëtzebuerger, deen nach Cadet ass, ass et déi éischt EM bei där hien et an eng Finall gepackt huet.

Aus der Liichtathletik ass et nach d'Nouvelle, datt de Vivien Henz bei der U20-Europameeschterschaft zu Tallinn an Estland an der Finall iwwer 1500 Meter op déi 12. Plaz komm ass. De Lëtzebuerger ass e Chrono vun 3'51"49 gelaf. D'Course gouf gewonne vum Ir McPhilips. Hien ass eng Zäit vun 3'46"55 gelaf.