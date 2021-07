Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Fir den 30 Joer alen Triathlet ass et déi éischt Participatioun bei Olympia. Den Depart vun der Triathloncourse bei den Hären ass e Sonndeg 1.30 Auer Lëtzebuerger Zäit, dann ass et méindes moies hallwer 7 a Japan.

De Stefan Zachäus, deen zu Wurzen an der Géigend vu Leipzig op d'Welt koum, ass duerch säi Ekonomiestudium zu Saarbrécken gelant. De Wee op Lëtzebuerg war net wäit an zanterhier geet de COSL-Athlet fir d'FLTri un den Depart. Fir d'Olympiaqualifikatioun huet de Stefan Zachäus et spannend gemaach. Seng Quoteplaz huet hien eréischt an der leschter Course a Mexiko mat enger 19. Plaz definitiv geséchert:

"Wir haben nur noch 1 Rennen gebraucht, um hundertprozentig sicher zu sein. Dass unsere Konkurrenten nicht geliefert haben, damit konnte man nicht rechen, aber um so schöner mit so einem Resultat die Quali gesichert zu haben."

Duerno war kuerz an der Lëtzebuerger Triathlonwelt d'Diskussioun opkomm, ob elo de Stefan Zachäus vun der Lëtzebuerger Triathlonfederatioun géif fir Tokio zeréckbehalen ginn, oder awer de Bob Haller, deen och gär an der japanescher Haaptstad dobäi gewiescht wär. De President vum Lëtzebuerger Comité Olympique André Hoffmann erkläert, wéi duerno d'Prozedur war d'Nominatioun war:

"Mir kréie vun all Verband eng schrëftlech Begrënnung, wat fir Kandidate si géife virschloen. Wann déi gutt argumentéiert ass, da gi mer mam Verband an dann huele mer dee Sportler. An dësem Fall war dat esou."

1500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlo an 10 Kilometer Lafen hunn d'Triathleten e Sonndeg um Programm stoen. Dobäi kommen och nach Wiederkonditiounen, déi alles anescht wéi evident sinn, sou den FLtri Nationaltrainer Tomas Andreos:

"Une forte chaleur, une humidité très élevéé. On travaille ici avec le LIHPS pour simuler les conditions."

De Stefan Zachäus gëtt sech dann och net am Olympesche Motto 'dobäi sinn ass alles' zefridden, och wann hie weess, datt et fir ganz vir net wäert duergoen.