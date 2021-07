Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Nicolas Wagner / Rep. Rich Simon

Zanter e Freideg ass de lëtzebuergeschen Dressurreider an der japanescher Haaptstad.

Den Nicolas Wagner ass praktesch am Päerdsstall grouss ginn. Mat 26 Joer huet hien elo dat erreecht wouvu praktesch all Sportler dreemt. Nämlech eng Kéier bei Olympesche Spiller mat dobäi ze sinn. Schonns den 31. Dezember 2019 hat hie seng Qualifikatioun an der Täsch. Dofir huet hie sech awer musse géint staark Konkurrenz aus dem Ausland behaapten.

"Déi verschidde Kontinenter konkurréieren. An do hu se déi zwee bescht Reider, déi déi 4 bescht Resultater am Joer hate matgeholl a jiddwereen huet bis Enn vum Joer gekämpft. Déi zwee bescht Reider goufen dunn um Enn vum Joer matgeholl."

Och wann zu Tokio keng Zuschauer erlaabt sinn, d'Atmosphär vun Olympia ass awer do. An dat net nëmme fir den Nicolas Wagner, mee och fir säi Päerd.

"All Päerd huet een anere Charakter. An do muss de Reider d'Päerd mental ënnerstëtzen. Do ka schonns dat eent oder anert Päerd bësse méi nervös sinn a vun der Atmosphär beandrockt sinn. Mäin ass schonns e bësse méi en nervöse Kandidat, deen ee muss ënnerstëtzen a Vertraue schenken."

Säin éischt Zil huet den Nicolas Wagner schonns mat de Participatioun zu Tokio erreecht. Wat d' Resultat ugeet huet hie sech awer och een Zil gesat.

"Et wär schéin, wann ech géif ënner déi 30 éischt kommen. An der Dressur kann awer ëmmer eppes geschéien. Ee Päerd méi nervös wéi dat anert. Et kann een ee Feeler maachen an dann ännert dat schonns e puer Saachen."

E Sonndeg ass fir den Nicolas Wagner de Grand-Prix zu Tokio. Zwee Deeg drop ass dann de Grand-Prix Special.