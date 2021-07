Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Olympia Virschau Julie Meynen / Rep. Jeff Kettenmeyer

Am Schwamme konnt sech d'Julie Meynen no Rio 2016 fir déi zweete Kéier qualifizéieren. D'Julie Meynen wäert iwwert 50 an 100 Meter Crawl un den Depart goen.

D'Studentin vun der Auburn University aus den USA ass bis elo mat hirer Preparatioun ganz zefridden, an Tëschenzäit am Olympeschen Duerf ukomm an trainéiert do mat hirem Coach aus den USA.

Viru 5 Joer war et fir d'Lëtzebuerger Schwëmmerin mat 18 Joer ee risegt Erliefnis, fir zu Rio mat dobäi ze sinn.

Dës Kéier wäerten d'Spiller jo wéinst der Corona-Pandemie een anert Gesicht weisen, nieft de Mesuren, déi d'Sportler mussen anhalen, sinn ënner anerem och keng Spectateure bei de Competitiounen dobäi.



Fir d'Julie Meynen ass dat alles awer kee Grond, fir sech net op Olympia ze freeën.

Am RTL Interview sot si, datt ee sech déi lescht 18 Méint u villes ugepasst huet.

Eng speziell Zilsetzung a punkto Schwammzäiten huet d'Studentin sech net gesat. D'Julie Meynen wäert den 28. an den 30. Juli an de Serien un den Depart goen.