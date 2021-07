Déi polnesch Schwammfederatioun huet och zouginn, datt si een administrative Feeler gemaach hunn.

D'Federatioun hat 23 amplaz vu 17 Athleten op d'Olympesch Spiller geschéckt. Deemno hu 6 Schwëmmer nees vun Tokio aus missen heem fléien.

De Pawel Slominski vun der Federatioun sot an engem Statement, et géing him leeddoen, datt et zu dësem Feeler komm wier an hie kéint d'Enttäuschung vun den Athlete verstoen.

D'Alicja Tchorz, de Bartosz Piszczorowicz, d'Aleksandra Polanska, de Mateusz Chowaniec, d'Dominika Kossakowska an de Jan Holub hu sech alle 6 och op de soziale Medien ferm opgereegt an hate kee Verständnis dofir, wéi enger Federatioun esou ee schlëmme Feeler konnt geschéien.

Déi komplett Schwammekipp huet uschléissend ee Bréif opgestallt, an deem si de Récktrëtt vum Comité fuerderen. D'Faite vun der Federatioun hätten de Schwëmmer an der Federatioun geschuet an dat wier net réckgängeg ze maachen.