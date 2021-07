Da gouf et nach fir de Marvin Martins mat Austria Wien e Gläichspill géint Breidablik aus Island.

Um Donneschdeg stoungen d'Allersmatcher vun der Qualifikatioun fir d'Europa Conference League um Programm, am Asaz war Diddeleng doheem an d'Fola am Belarus. D'Retourmatcher ginn an enger Woch gespillt.

F91 Diddeleng - Bohemians 0:1

E fréie Gol vun de Gäscht aus Irland huet d'Pläng vun den Diddelenger op d'Kopp gehäit. Well schonn no 11 Minutte ware si no engem Gol vum Tierney a Réckstand geroden. An der éischter Hallschent koum weider net vill Zielbares dobäi eraus, ausser giel Kaarte fir d'Diddelenger Delgado a Kirch. Vill Wiesselen a vill giel Kaarte gouf et an der zweeter Hallschent bei béiden Ekippen, ma Gol sollt awer net méi falen. Esou verléieren déi Diddelenger knapp doheem géint d'Ekipp aus Irland an hunn awer an enger Woch nach d'Méiglechkeet, fir sech fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren.

Shakhtyor Soligorsk - Fola Esch (21h30)

Austria Wien - Breidablik 1:1

Bei de Wiener stoung de Lëtzebuerger Nationalspiller Marvin Martins an der Startopstellung. D'Éisträicher ware géint d'Ekipp aus Island, déi jo de Racing an der viregter Ronn eliminéiert haten, an der 32. Minutt duerch den Djuricin a Féierung gaangen, ma kuerz no der Paus huet de Sigurdarson seng Faarwen nees erubruecht. Bei deem Resultat sollt et och bleiwen, de Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain