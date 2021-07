E Freideg de Moien eiser Zäit war de Jeff Henckels deen éischte Lëtzebuerger, dee bei den Olympesche Spiller am Asaz war.

Mat 646 Réng koum de Jeff Henckels an der "Ranking Round" op déi 55. Plaz ënner 64 Konkurrenten. Dem Bouschéisser säin nationale Rekord läit bei 682 Punkten, dëst wier duergaange fir déi zweete Plaz.

An den Eliminatoiren, déi en Dënschdeg sinn, kritt de 36 Joer alen Henckels et elo am Prinzip mam Mete Gazoz ze dinn. Dat 22 Joer aalt Talent aus der Tierkei gouf e Freideg den 10. an der Qualifikatioun mat 669 Réng.